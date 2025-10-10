Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
L’Arco di Trionfo sulla scrivania di Donald Trump a Washington

10 Ottobre 2025 - 07:54 Alba Romano
donald trump arco di trionfo washington
donald trump arco di trionfo washington
Lo ha notato un fotografo durante una conferenza stampa. L'ipotesi della festa per l'indipendenza Usa

Un Arco di Trionfo. Molto simile a quello di Parigi. Per festeggiare i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Un giornalista e un fotografo dell’Afp lo hanno notato sul Resolute Desk di Donald Trump nello Studio Ovale mentre incontrava il presidente finlandese Alex Stubb giovedì 9 ottobre. La planimetria mostra l’opera posizionata vicino al cimitero monumentale di Arlington, dall’altra parte del fiume Potomac rispetto al Lincoln Memorial. Poi un secondo modello più grande nel quale si vedevano i dettagli. Tra cui un angelo dorato che regge una torcia. Affiancato da due aquile calve su entrambi i lati.

Il modello

Entrambi i modelli assomigliano al famoso Arco di trionfo di Parigi, commissionato dall’imperatore francese Napoleone all’inizio del XIX secolo per commemorare i soldati caduti durante le sue campagne militari. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul progetto da parte dell’Afp. Ma la pagina Facebook “Donald Trump for President”, che conta più di sei milioni di follower, ha pubblicato a settembre un disegno con un disegno praticamente identico nello stesso punto, collegandolo alle celebrazioni per il 250/mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti che si terranno l’anno prossimo.

