L’Arco di Trionfo sulla scrivania di Donald Trump a Washington

Lo ha notato un fotografo durante una conferenza stampa. L'ipotesi della festa per l'indipendenza Usa

Un Arco di Trionfo. Molto simile a quello di Parigi. Per festeggiare i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Un giornalista e un fotografo dell’Afp lo hanno notato sul Resolute Desk di Donald Trump nello Studio Ovale mentre incontrava il presidente finlandese Alex Stubb giovedì 9 ottobre. La planimetria mostra l’opera posizionata vicino al cimitero monumentale di Arlington, dall’altra parte del fiume Potomac rispetto al Lincoln Memorial. Poi un secondo modello più grande nel quale si vedevano i dettagli. Tra cui un angelo dorato che regge una torcia. Affiancato da due aquile calve su entrambi i lati.

Il modello

Entrambi i modelli assomigliano al famoso Arco di trionfo di Parigi, commissionato dall’imperatore francese Napoleone all’inizio del XIX secolo per commemorare i soldati caduti durante le sue campagne militari. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul progetto da parte dell’Afp. Ma la pagina Facebook “Donald Trump for President”, che conta più di sei milioni di follower, ha pubblicato a settembre un disegno con un disegno praticamente identico nello stesso punto, collegandolo alle celebrazioni per il 250/mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti che si terranno l’anno prossimo.