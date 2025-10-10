Governo Israele approva accordo pace, Netanyahu: Ci troviamo in un momento di svolta epocale – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 10 ottobre 2025 “Siamo nel mezzo di uno sviluppo epocale. Negli ultimi due anni abbiamo combattuto per raggiungere i nostri obiettivi di guerra, e uno degli obiettivi principali è il ritorno dei rapiti, tutti quanti, vivi e morti. E lo faremo. Non avremmo potuto farlo senza lo straordinario supporto del Presidente Trump e del suo team: Steve Witkoff e Jared Kushner. Hanno lavorato instancabilmente con Ron e il suo team, il nostro team. Questi sforzi, uniti al coraggio dei nostri soldati entrati a Gaza, hanno creato una pressione militare e diplomatica combinata che ha isolato Hamas. Credo che siano stati questi fattori a portarci a questo punto". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'approvazione del Governo dell'accordo per il rilascio degli ostaggi . X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev