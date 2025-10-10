Pensionato mantovano dona un immobile da 100mila euro alla Lega. Il partito citato nel testamento insieme a moglie e figlia

Nel fondo c'è attualmente un'attività di tatuaggi. Cos'ha scelto di fare il partito di Salvini dopo il lascito

Una casa alla moglie, un’altra alla figlia e un immobile alla Lega di Matteo Salvini. È il contenuto di un testamento aperto lo scorso luglio a Mantova, dove il pensionato di 76 anni Pietro Novellini possedeva un fondo in centro. Un immobile dal valore stimato di 100mila euro, che ha deciso di lasciare al partito di cui era stato militante. Come riporta il Corriere della Sera, il testamento conteneva la dicitura «Lascio alla Lega per Salvini premier l’immobile di via Giustiziati». Si tratta di un locale da 51 metri quadri nel centro di Mantova, attualmente usato da un tatuatore.

La donazione record

Novellini era sconosciuto ai vertici del partito, eppure proprio da lui è arrivata la donazione più alta di tutte le contribuzioni ricevute nell’anno 2024. Se il valore immobiliare si aggira sui 100mila euro c’è poi la rendita che arriva dall’affitto. Una voce che però, per il momento, rimarrà alla moglie che ne avrà l’usufrutto. Al Carroccio quindi solo la nuda proprietà. «Il movimento politico “Lega per Salvini premier” dichiara di conseguire il legato immobiliare in proprio favore», si legge negli atti del notaio redatti al momento dell’accettazione. A partecipare alla procedura, quasi tre mesi fa, è stato Alberto Di Rubba, amministratore federale del partito, che da quanto risulta avrebbe deciso di non vendere il fondo per rispettare la volontà dell’ex militante.

Chi è il benefattore

Non un esponente di spicco né un ex politico. Il 76enne era conosciuto negli ambienti locali della Lega a Mantova e qualche volta era andato anche a Pontida, alla tradizionale manifestazione della Lega che si svolge ogni anno. Ex informatico, avrebbe svolto la professione già con l’arrivo dei primi calcolatori negli anni 70. Dopo aver dato un appartamento alla moglie e una casa in provincia alla figlia, ha deciso di cedere alla Lega il suo fondo cittadino che così diventa l’unico immobile di cui la Lega per Salvini premier è proprietaria.