Armani, nel testamento spunta il nome di Michele Morselli: chi è il manager a cui vanno azioni, auto d’epoca e il diritto di usare case e yacht

Re Giorgio ha inoltre previsto per la figlia dell’imprenditore una polizza assicurativa dal valore milionario, che le verrà liquidata al raggiungimento di un’età compresa tra i 25 e i 30 anni

Tra le righe del testamento di Giorgio Armani, aperto lunedì 9 settembre, emerge una figura fino a oggi rimasta lontana dai riflettori, ma molto vicina allo stilista deceduto all’età di 91 anni. Si tratta di Michele Morselli, 42 anni, manager e amministratore delegato di Immobiliare Srl, la società del gruppo Armani che gestisce il patrimonio immobiliare dello stilista. Ville esclusive tra Saint Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York. Una realtà patrimoniale imponente, che Morselli ha contribuito a gestire e proteggere con discrezione e fiducia, conquistandosi un posto d’onore tra gli eredi dell’impero costruito da “Re Giorgio”.

Cosa ha lasciato Armani a Morselli?

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Armani – noto per la sua meticolosità e per non lasciare nulla al caso – ha voluto ricompensare Morselli in modo significativo. Il testamento gli assegna, infatti, due tranche di Btp per un valore complessivo di quasi 32 milioni di euro, 100.000 azioni di EssilorLuxottica, stimate in oltre 26 milioni, e una selezione di beni personali, tra cui alcune auto d’epoca della collezione privata dello stilista. Ma non solo. Il suo nome compare anche tra i beneficiari dell’utilizzo di alcune proprietà di lusso: durante il periodo in cui lo yacht di Armani sarà a disposizione del compagno di lunga data Leo Dell’Orco, per due settimane l’imbarcazione potrà ospitare anche Morselli con la sua famiglia. Inoltre, uno dei due appartamenti a New York, anch’esso lasciato a Dell’Orco, dovrà essere reso disponibile per soggiorni temporanei al manager, così come la villa a Saint-Tropez.

Chi è?

Ma chi è Michele Morselli? Imprenditore nel settore immobiliare, è appassionato di sport – i suoi social lo mostrano impegnato tra padel, ciclismo e pesca – ma è anche un grande amante del basket e dell’ippica. Da agosto – ricorda il quotidiano di Milano – siede nel consiglio della Blu Basket di Bergamo, squadra di Serie A2, confermando una passione per la pallacanestro che lo accomunava proprio ad Armani.

La relazione tra i due andava oltre l’aspetto professionale. Armani, infatti, aveva un affetto particolare anche per la figlia di Morselli. Nel testamento, lo stilista ha previsto per lei una polizza assicurativa milionaria, il cui controvalore sarà liquidato tra i 25 e i 30 anni, a dimostrazione del legame affettivo che univa le due famiglie. Ma oltre all’eredità lasciata dallo stilista, al manager sono già intestati una quindicina di immobili a Milano, tra cui un appartamento in via Borgonuovo, nel cuore del Quadrilatero della moda.

Foto copertina: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO