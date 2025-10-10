Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
Melania Trump: Putin ha risposto a mia lettera, aperto canale ricongiungimento bambini ucraini – Il video

10 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 10 ottobre 2025 “Molte cose sono successe da quando il Presidente Putin ha ricevuto la mia lettera lo scorso agosto. Mi ha risposto per iscritto, manifestando la sua disponibilità a interagire direttamente con me e illustrando i dettagli riguardanti i bambini ucraini residenti in Russia. Da allora, il Presidente Putin e io abbiamo mantenuto un canale di comunicazione aperto riguardo al benessere di questi bambini. Negli ultimi tre mesi, entrambe le parti hanno partecipato a diversi incontri e telefonate riservate, il tutto in buona fede. Abbiamo concordato di collaborare reciprocamente per il bene di tutte le persone coinvolte in questa guerra. Il mio rappresentante ha lavorato direttamente con la squadra del Presidente Putin per garantire il ricongiungimento sicuro dei bambini con le loro famiglie tra Russia e Ucraina. Infatti, otto bambini sono stati ricongiunti alle loro famiglie nelle ultime 24 ore”. Lo ha annunciato la First Lady americana Melania Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

