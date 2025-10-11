Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
ATTUALITÀCSMIntelligenza artificiale

Il Csm mette fuorilegge le sentenze scritte con l’Intelligenza Artificiale

11 Ottobre 2025 - 07:05 Alba Romano
embed
csm-discriminazione-donne
csm-discriminazione-donne
La decisione del plenum dopo due sentenze sospette. E tante liti tra avvocati

L’Ai Act europeo 2024/1689 e la legge 132 del 23 settembre scorso considerano «l’uso della tecnologia nella giustizia “ad alto rischio”». E vietano «le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato». Adesso, racconta Il Giornale, il Csm avvisa chi sceglie la scorciatoia pericolosa dell’intelligenza artificiale nella sentenze. Intanto presso la procura della Cassazione pendono due procedimenti nei confronti di giudici furbetti. Di cui uno di primo grado. Che avrebbero assunto decisioni citando precedenti inesistenti. In un caso è partita «l’azione disciplinare da parte del Procuratore generale per grave e inescusabile negligenza».

Il Csm, le sentenze e l’Ia

«Ma fino a che non si arriva alla formale contestazione dell’incolpazione, al Csm non sanno nulla», dice al Giornale una fonte. Ma ci sono anche due avvocati condannati a Torino e a Latina per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura penale dopo i loro ricorsi scritti da ChatGPT «con citazioni astratte e inconferenti». Nell’ultimo plenum dell’organo di autogoverno dei giudici si è decisa la stretta. Anche se le pendenze entro il 31 dicembre 2024 sono calate del 91,7% contro un obiettivo richiesto del 95%. E l’Ia sarebbe stata utile per smaltire il pregresso.

I software fuorilegge

La proposta elaborata dalla settima Commissione, relatori Marco Bisogni e la presidente Maria Vittoria Marchianò prevede che software come ChatGPT o software generativi simili come Chatbot, Copilot, Gemini, Perplexity sono fuorilegge. La responsabilità è di chi firma la sentenza e non sarà delegabile secondo i principi di indipendenza, imparzialità e responsabilità personale sanciti dagli articoli 101 e 104 della Costituzione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, l’indagine sui pm e il nuovo pizzino dei Sempio: «Se archiviano niente più Dna»

2.

Alghero, lo sposo sparisce e tutti lo cercano: beccato dalla sposa nella camera nuziale in compagnia di un’altra donna

3.

La Regione Veneto darà ai cacciatori 3 euro per ogni nutria uccisa. Gli animalisti: «È un piano di contenimento trasformato in massacro»

4.

«Ti amo, non farmi questo»: le ultime parole di Aurora Tila prima di essere spinta dal fidanzato giù dal balcone. La confessione a un compagno di cella

5.

Il carabiniere che perseguita l’ex e fa licenziare il nuovo fidanzato: «Noi siamo il potere»

leggi anche
LE NOSTRE STORIE

Bayram, la sfida della «cosmopolitica» di fronte a guerre e Ai: «Così dai ragazzi può arrivare la scossa»

Di Diego Messini
FACT-CHECKING

La falsa intervista all’inesistente vandalista Pro Palestina

Di David Puente
truffa anziano pc
ATTUALITÀ

Pesaro, coppia truffata online con un video di Giorgia Meloni fatto con l’intelligenza artificiale: hanno perso 10mila euro

Di Ugo Milano