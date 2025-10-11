Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
A fuoco una palazzina a Cornaredo nel Milanese: tre vittime. Si indaga sulle cause dell’incendio

11 Ottobre 2025 - 09:06 Ugo Milano
vigili fuoco cornaredo incendio palazzo
Una coppia di anziani e il figlio 55enne hanno perso la vita nelle fiamme. Evacuate una cinquantina di persone

Tre persone sono morte in seguito all’incendio di una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Le fiamme sono divampate nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, costringendo i circa quaranta residenti del condominio — che si trova in via Cairoli — a evacuare l’edificio. Otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma nessuno di loro dovrebbe essere in condizioni gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, dimesso poco dopo l’accesso in pronto soccorso.

Chi sono le tre vittime

A perdere la vita nell’incendio della scorsa notte a Cornaredo è stata una coppia di anziani — lui 88 anni, lei 82 — insieme al figlio 55enne. Lo hanno riferito i Carabinieri del Comando provinciale di Milano, che indagano sull’accaduto. Sul posto anche la compagnia di Corsico e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo. L’appartamento in cui risiedevano le tre vittime è stato sequestrato.

L’evacuazione e i feriti

Complessivamente, secondo quanto riferito da Carabinieri e Vigili del fuoco, sono state evacuate tra le 40 e le 50 persone, appartenenti a diciassette nuclei famigliari. Di questi, diciannove persone sono state valutate a livello medico, mentre otto sono state trasportate in vari ospedali per accertamenti o per l’inalazione di fumi. Nessuna risulta in gravi condizioni.

