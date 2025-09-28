Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Attentato in Michigan, 40enne attacca i fedeli e dà fuoco a una chiesa: morti e feriti. Trump: «Basta attacchi ai cristiani» – Il video

28 Settembre 2025 - 19:59 Diego Messini
L'attacco armato alla chiesa mormona di Grand Blanc. Fermato l'attentatore. Un morto e 9 feriti accertati, ma il bilancio potrebbe aggravarsi

Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite a seguito di un attacco armato avvenuto oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc, nel Michigan. La polizia ha precisato però di temere che ci siano altre vittime. Secondo quanto sin qui ricostruito, l’attentatore si sarebbe scagliato con la sua auto contro la chiesa, poi avrebbe aperto il fuoco con un fucile d’assalto. Infine, avrebbe appiccato le fiamme all’edificio religioso. I vigili del fuoco sono intervenuti e sono riusciti a spegnere l’incendio e il responsabile è stato arrestato. Si tratta di un uomo di 40 anni di Burton, ha detto la polizia. Informato dell’attacco, il presidente Usa Donald Trump si è precipitato sui social per condannare quello che ha definito «l’ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti. Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!», ha chiosato.

