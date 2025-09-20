Usa: allarme bomba a casa di Robert Kennedy Jr. Evacuata l’abitazione e la zona circostante

Tra le ipotesi quella che l'attacco al dem possa essere una conseguenza delle sue ultime decisioni sui vaccini

Un’allarme bomba ha fatto scattare i controlli delle autorità in casa del Segretario democratico alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. – figlio del senatore Robert Kennedy e nipote de John Fitzgerald Kennedy – a Georgetown, nello stato di Washington DC. Venerdì 19 settembre, sono intervenute le unità di polizia K-9 e la casa e le aree circostanti vengono perquisite e sgomberate. Per il momento, sembra che non sia stato trovato alcun ordigno esplosivo, ma le verifiche continuano e tutta l’area resta bloccata. Maggiori dettagli, tra cui chi potrebbe avere interesse nel piazzare la bomba, non sono ancora stati forniti. Alcune ipotesi fanno riferimento alle critiche bipartisan che il Segretario ha dovuto affrontare nelle ultime settimane, dopo i profondi cambiamenti ai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc).

L’ipotesi della bomba a casa di Kennedy Jr

Venerdì 19 settembre le autorità hanno evacuato la residenza del Segretario e l’area circostante a Georgetown, Washington DC. Secondo le alcune supposizioni, un ipotetico attacco alla residenza di Kennedy potrebbe essere legato alle sue ultime mosse politiche. Il Segretario ha infatti rimosso l’intero comitato consultivo sui vaccini e nominato nuovi membri. Questi hanno votato per eliminare il vaccino combinato MMRV per i bambini piccoli e per ridimensionare le raccomandazioni universali sui vaccini contro COVID-19 e l’epatite B. Dal canto suo, Kennedy ha spiegato che il rimpasto mirerebbe a eliminare i conflitti di interesse e a ripristinare la fiducia del pubblico. Gli esperti di sanità pubblica – ripresi da 790KAbc – avvertono che queste mosse potrebbero minare la fiducia nelle vaccinazioni infantili e alimentare nuovi focolai.

Le minacce terroristiche di Al Qaeda

Intanto, l’allarme terrorismo sempre nelle ultime ore ha coinvolto tutto il territorio Usa. Il Centro nazionale antiterrorismo del Paese (Nctc) ha fatto sapere che i recenti appelli di Al Qaeda ad attacchi contro l’America dimostrano la minaccia costante che il gruppo rappresenta. «Probabilmente stanno cercando di sfruttare le loro pubblicazioni mediatiche e i conflitti globali. In particolare, laddove vi sia il supporto o il coinvolgimento militare degli Stati Uniti, per ispirare potenziali aggressori», hanno affermato in una nota le forze dell’ordine, in riferimento ad Al Qaeda e alla sua affiliata yemenita, Al Qaeda nella Penisola Arabica (Aqap). I funzionari governativi sono stati invitati a evitare la sorveglianza e non pubblicare o condividere dettagli su viaggi, orari, luoghi. Per di più, è stato raccomandato loro di rimuovere badge e altri documenti di identità al di fuori del luogo di lavoro.

La minaccia per i luoghi affollati

Le autorità dell’Nctc ha inoltre messo in guardia la popolazione americana dalle potenziali minacce per obiettivi che attirano grandi folle. In particolare eventi sportivi e musicali, sollecitando la presenza delle forze dell’ordine a tali eventi, oltre a organizzare riunioni pre-evento sulle misure di sicurezza. Nella nota, il Centro nazionale antiterrorismo ha sottolineato che le informazioni che condivide con le forze dell’ordine forniranno loro gli strumenti per contrastare i tentativi di attacchi da parte di Al Qaeda.







