Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ESTERIDonald TrumpGeorge SorosJ.D. VanceONGUSA

Omicidio di Charlie Kirk, George Soros nel mirino di Trump

17 Settembre 2025 - 09:57 Ugo Milano
embed
trump vance
trump vance
Anche il vice presidente Vance ha detto che verranno perseguite le «organizzazioni non governative e non profit che fomentano, facilitano e praticano la violenza»

Dopo il brutale assassinio di Charlie Kirk che ha scosso gli Stati Uniti e ha riacceso il dibattito sulla violenza politica, rischia di esserci un’ulteriore vittima: libertà di espressione. Donald Trump e i suoi collaboratori stanno preparando un’offensiva legale e politica che mira non solo a punire l’autore del delitto un 22enne che, secondo l’accusa, avrebbe agito da solo, ma anche a colpire l’intero mondo delle organizzazioni non profit legate alla sinistra americana. Secondo il New York Times, la Casa Bianca sta già compilando «liste di proscrizione» di gruppi e finanziatori considerati ostili all’amministrazione. Le figure nel mirino sarebbero le solite, a parire da George Soros e la sua Open Society Foundation, ma anche altre fondazioni, come la Ford Foundation, accusate di sostenere e fomentare il clima di violenza politica.

Ong come organizzazioni terroristiche

La strategia pensata da Trump e il suo staff sembra andare nella direzione di utilizzare le leggi vigenti che vengono utilizzate per combattere la criminalità organizzata. L’obiettivo è quello di perseguire chi «ha speso milioni per l’agitazione». Il vicepresidente JD Vance ha rincarato la dose, invitando i cittadini a segnalare chiunque abbia celebrato la morte di Kirk, mentre il consigliere Stephen Miller ha promesso di «smantellare e distruggere» quella che definisce una rete di violenza di sinistra, usando «tutte le risorse» dello Stato. Un ulteriore passo potrebbe essere quello di designare come organizzazioni terroristiche alcune Ong, una mossa che comporterebbe la perdita immediata dello status fiscale agevolato, rendendo quasi impossibile per le associazioni difendersi in tribunale.

Trump: «La sinistra radicale ha fatto danni enormi»

Critici e difensori dei diritti civili parlano di una pericolosa deriva autoritaria. Negli Usa il Primo emendamento protegge anche le espressioni più radicali, persino quelle neonaziste. Ma ora, denunciano i detrattori, l’amministrazione sembra voler limitare la libertà di parola di chiunque critichi la destra, trasformando anche l’opposizione alle idee politiche di Kirk in un pretesto per reprimere il dissenso. Ma Trump respinge le accuse e rilancia su una «sinistra radicale che ha causato danni enormi al Paese». «Vogliamo che tutto sia equo; finora non è stato così ma lo aggiusteremo»

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Idf attacca ancora Gaza City: «Distrutti siti terroristici, controlliamo il 40% del territorio». L’Onu: «Israele responsabile di genocidio»

2.

Rapina tre banche in un giorno con un biglietto di carta, lo chef padovano Valentino Luchin arrestato a San Francisco

3.

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

4.

«Governo italiano complice di Israele»: la denuncia alla Cpi per il «genocidio» a Gaza

5.

L’editorialista del Washington Post licenziata in tronco per le sue critiche a Charlie Kirk. Chi è Karen Attiah

leggi anche
artem dmitruk zelensky trump kirk
ESTERI

Il deputato ucraino filorusso: «Zelensky implicato nell’attentato a Trump e nell’assassinio di Kirk»

Di Alba Romano
castello windsor foto donald trump jeffrey epstein
ESTERI

L’accoglienza a Trump a Londra: le foto con Epstein proiettate sul castello di Windsor

Di Alessandro D’Amato
tyler robinson omicidio charlie kirk lance twiggs transgender messaggi
ESTERI

Perché Tyler Robinson ha ucciso Charlie Kirk: i messaggi alla compagna transgender

Di Alessandro D’Amato