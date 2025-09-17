Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Il deputato ucraino filorusso: «Zelensky implicato nell’attentato a Trump e nell’assassinio di Kirk»

17 Settembre 2025 - 06:47 Alba Romano
Artem Dmitruk è fuggito dall'Ucraina dopo essere stato accusato di aver picchiato un agente di polizia per rubargli l'arma

«Lo dico con piena responsabilità: Zelensky è implicato nell’attentato alla vita di Trump e nell’assassinio di Kirk, sia ideologicamente che praticamente». A sostenerlo è il deputato ucraino fuggito all’estero Artem Dmitruk. Il 32enne nato a Kozjatyn e membro del partito Restoration of Ukraine è fuggito all’estero aveva accusato il presidente dell’Ucraina di volerlo uccidere e ne aveva chiesto la rimozione, sostenendo che fosse un terrorista che aveva preso il potere nel paese.

In un suo articolo d’opinione per l’agenzia di stampa russa Tass, il deputato della Verkhovna Rada va oltre. Secondo lui il governo ucraino è in grado di uccidere «chiunque, da un suo comune cittadino al presidente degli Stati Uniti». L’ufficio investigativo dell’Ucraina ha dichiarato Dmitruk ricercato a livello internazionale. Prima di fuggire all’estero è stato accusato di aver picchiato un agente di polizia e un cittadino insieme ad alcuni complici. Il gruppo gli avrebbe anche rubato l’arma da fuoco.

