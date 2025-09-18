Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Trump: «Antifa sarà dichiarata come organizzazione terroristica» dopo l’omicidio di Charlie Kirk

18 Settembre 2025 - 11:30 Ugo Milano
Il presidente e l'amministrazione hanno subito individuato nella «sinistra radicale» il responsabile della morte di Kirk anche se le indagini sono ancora in corso

Dopo aver annunciato ieri l‘intenzione di colpire l’intero mondo delle organizzazioni non profit legate alla sinistra americana, Donald Trump sembra essere pronto a passare ai fatti. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato che l’amministrazione intende dichiarare il movimento Antifa come «una delle principali organizzazioni terroristiche». La decisione arriva a pochi giorni dall’omicidio di Charlie Kirk, che ha riacceso il dibattito sulla violenza politica negli States e che l’amministrazione sembra voler utilizzare per assestare un colpo agli oppositori. «Sono lieto di annunciare i nostri patrioti che dichiarerò Antifa, un disastro radicale di sinistra, pericoloso e malato, come organizzazione terroristica» ha scritto su Truth Trump. «Raccomanderò inoltre vivamente che coloro che finanziano Antifa siano sottoposti a indagini approfondite in conformità con i più elevati standard e prassi giuridici» ha aggiunto il presidente.

Un movimento senza leader e difficile da colpire

Nonostante la determinazione dell’amministrazione Trump, l’iniziativa solleva dubbi tra gli esperti: Antifa non è un’organizzazione formale, ma una rete decentralizzata di attivisti che si definiscono antifascisti, anarchici o anticapitalisti. Non avendo una struttura gerarchica o una leadership riconosciuta, non è chiaro chi o cosa sarebbe effettivamente l’obiettivo di un provvedimento di questo tipo. Già nel 2020, dopo i disordini seguiti all’uccisione di George Floyd, Trump aveva espresso il desiderio di classificare Antifa come gruppo terroristico, ma esperti e funzionari avevano avvertito che una misura del genere sarebbe difficile da applicare.

L’omicidio di Kirk

L’indagato per l’omicidio di Kirk, il 22enne Tyler Robinson, è stato formalmente incriminato martedì, ma non sono emersi finora legami con gruppi organizzati né motivazioni politiche chiare. Ciononostante, Trump e alti funzionari dell’amministrazione, hanno subito attribuito la responsabilità del clima di violenza alla «sinistra radicale». Il vicepresidente JD Vance, in un’intervista a Fox News, ha accusato «la radicalizzazione politica di sinistra» di avere un ruolo nell’assassinio e ha promesso un giro di vite su quelli che definisce «i network di finanziamento della violenza di sinistra».

