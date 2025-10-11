Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Manovra, Orsini (Confindustria): Evitare che i giovani e le imprese vadano all'estero – Il video

11 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Capri, 11 ottobre 2025 “Abbiamo bisogno di dare forza e merito e forza al merito dei giovani, per evitare che i giovani e le imprese dei giovani vadano all'estero. Credo sia tema da trattare anche in legge di bilancio”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione del 40esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria di Capri. Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

