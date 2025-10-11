14enne accoltella i genitori mentre dormono, arrestato: il caso shock a Ravenna

Secondo quanto emerso finora, le informazioni sul cellulare del ragazzo lasciano pensare a una premeditazione dell’aggressione

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato i propri genitori nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3 del mattino, in un’abitazione della periferia di Ravenna. I due coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e, nonostante le ferite, non risultano fortunatamente in pericolo di vita. All’arrivo delle volanti, il ragazzo era ancora in casa e appariva visibilmente confuso. Gli agenti hanno subito identificato il minorenne come autore dell’aggressione, avviando un’indagine immediata con il supporto della polizia scientifica. Secondo quanto emerso finora, le informazioni sul cellulare del ragazzo lasciano pensare a una preparazione dell’aggressione. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio plurimo aggravato.

L’arresto

In mattinata, l’autorità giudiziaria minorile di Bologna ha convalidato l’arresto e disposto il collocamento del 14enne presso l’istituto penale minorile locale, dove resterà in attesa delle successive decisioni del tribunale. Il ragazzo è assistito dall’avvocata Antonietta Germani del Foro di Bologna. Le indagini proseguiranno per chiarire le motivazioni e i possibili segnali di allarme trascurati.