Chiedono un biglietto «To Nice» e finiscono su un volo diretto a Tunisi: la disavventura virale di due turiste americane – Il video

12 Ottobre 2025 - 15:10 Ugo Milano
Brittney e Hannah hanno condiviso il malinteso che le ha portate in Tunisia sui propri profili social

Pensavano di aver prenotato una vacanza in Costa Azzurra, con mare, sole e passeggiate sulla spiaggia. Invece, un malinteso alla biglietteria dell’aeroporto di Roma Fiumicino le ha fatte finire in Tunisia. Le protagoniste della divertente disavventura sono Brittney e Hannah, due ragazze americane che hanno condiviso l’episodio sui propri profili TikTok. Alla biglietteria dell’aeroporto, hanno chiesto un biglietto per un volo diretto a Nizza, «to Nice» in inglese. Ma la hostess pensava che avessero detto «Tunisi» e ha stampato due biglietti per il Paese del Nord Africa.

La scoperta del malinteso

Una volta salite a bordo dell’aereo, Brittney e Hannah sembrano perplesse e chiedono a un assistente di volo: «Is this going to Nice?», ovvero «Questo aereo va a Nizza?». La risposta dell’assistente di volo rivela il malinteso che c’era stato poco prima alla biglietteria: «No, to Tunis». A quel punto, le due ragazze americane non si scoraggiano e la prendono sul ridere: filmano tutta la scena con il cellulare, scherzano con i passeggeri vicini ed esclamano: «Stiamo andando in Africa!».

Il secondo volo è quello giusto

Una volta atterrate a Tunisi, Brittney e Hannah hanno continuato a documentare la loro disavventura con altri video pubblicati su TikTok. L’ultimo è quello che contiene il lieto fine: le due ragazze imbarcate su un volo, questa volta diretto davvero a Nizza. I video pubblicati sui loro profili social hanno raccolto milioni di visualizzazioni e raccolto centinaia di reazioni: alcune di utenti molto divertiti dalla loro storia, altre di prese in giro e commenti ironici.

