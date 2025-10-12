Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Urina sull’altare della basilica di San Pietro, la reazione del Papa quando glielo dicono: l’ultima bravata in Vaticano – Il video

12 Ottobre 2025 - 10:01 Giulia Norvegno
Un uomo è riuscito a eludere i controlli intorno all'altare, ha salito rapidamente gli scalini e si è calato i pantaloni per urinare proprio là davanti a decine di turisti e fedeli

Quando hanno informato Papa Leone XIV che qualcuno ha urinato sull’altare della Confessione nella basilica di San Pietro, il pontefice è rimasto sconcertato. Come riporta il Tempo che ha diffuso il video, non solo per il gesto osceno e irriverente a pochi passi dal Baldacchino del Benini, ma anche per i segnali preoccupanti sotto il profilo della sicurezza in Vaticano.

Non è la prima volta che qualcuno entra in San Pietro e dà di matto. Era successo pochi mesi fa, con un uno squilibrato che aveva gettato per terra i candelabri. È successo di nuovo lo scorso venerdì, quando un uomo intorno alle 9.30 ha eluso le protezioni attorno all’altare e ha rapidamente salito i gradini. A quel punto si è calato i pantaloni e ha iniziato a urinare. Gli agenti della gendarmeria in borghese gli sono saltati addosso e lo hanno portato via. Ma ormai la beffa era fatta.

