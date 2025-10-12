Violenta una donna per strada a Napoli, i passanti lo bloccano fino all’arrivo della polizia: arrestato un 29enne

La donna è stata trasportata all'ospedale Cardarelli. Fondamentale l'intervento dei passanti per impedire la fuga dell'uomo

Un uomo di 29 anni, di origine marocchina, è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Ad allertare la polizia è stata una passante, che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna. I poliziotti hanno soccorso la donna, che è stata poi trasportata all’ospedale Cardarelli.

L’intervento dei passanti e l’arresto

L’episodio, stando a quanto raccontano i quotidiani locali, risale a sabato 11 ottobre. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, il 29enne era accasciato a terra ed era stato bloccato da alcuni passanti mentre cercava di scappare. Questi ultimi lo ha bloccato fino all’arrivo degli agenti dell’ufficio Prevenzione e Soccorso e della squadra mobile.