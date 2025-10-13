Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Conte a marcia pace Perugia-Assisi: La bandiera blu dell'Europa si è tinta di verde militare – Il video

13 Ottobre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Perugia, 12 ottobre 2025 “Siamo alla marcia della pace perché la bandiera blu dell’Europa si è tinta di verde militare. Abbiamo bisogno di un piano choc di investimenti, di un severo taglio delle tasse, di un aumento della no tax area e di risorse vere per la sanità, perché i cittadini non si curano più. Serve anche incrementare l’assegno unico per le famiglie”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, durante la Marcia della pace Perugi-Assisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

