Guerra Palestina, Defrin (Idf): Ritorno ostaggi? "Israele non dimentica la sua gente" – Il video

(Agenzia Vista) Tel Aviv, 13 ottobre 2025 "Oggi, dopo 738 giorni, gli ultimi 20 ostaggi ancora in vita sono tornati a casa. Dopo aver sopportato la crudele prigionia dell’organizzazione terroristica Hamas, oggi tornano alle loro famiglie, alle loro case e alla loro nazione. Questo è un momento decisivo. Un momento che appartiene al popolo d’Israele e a tutti coloro che credono nell’umanità. Un momento che appartiene ai soldati che hanno combattuto con coraggio, alle famiglie che hanno atteso con fede e ai caduti, il cui sacrificio ha reso possibile questo giorno. Le Forze di Difesa Israeliane hanno mantenuto la loro promessa sacra: riportare a casa il nostro popolo. E non ci fermeremo finché la missione non sarà completata. Siamo pronti ad accogliere anche il ritorno di tutti gli ostaggi caduti e ci aspettiamo che Hamas rispetti i termini dell’accordo. In questa notte di Simchat Torah, quando la luce ritorna dopo una grande oscurità, diciamo insieme: Bentornati a casa. Oggi, lo Stato d’Israele si erge più fiero che mai. Dal profondo del nostro dolore, abbiamo mostrato al mondo che Israele non dimentica la sua gente. Nessun uomo e nessuna donna vengono lasciati indietro. Possa il loro ritorno portare forza a tutti noi" così Effie Defrin, portavoce dell'Idf. Courtesy: Idf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev