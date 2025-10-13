Manovra, Camisa (Confapi): "Servono interventi su Transizione 5.0, energia e fuga neolaureati" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 "Serve una riedizione di un sistema Transizione 5.0, con risorse nazionale rendendolo meno burocratico e dunque più accessibile per le nostre imprese, con credito d'imposta. E questo migliorerà in termini di digitalizzazione, produttività e anche in vista dei dazi. Poi c'è il tema dell'energia. In Italia paghiamo più di Francia, Germania e Spagna. Questo gap va colmato.Serve poi un patto strategico relativo al tema dei neolaureati che vanno all'estero" così Cristian Camisa, presidente di Confapi dopo l'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev