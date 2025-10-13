Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Camisa (Confapi): "Servono interventi su Transizione 5.0, energia e fuga neolaureati" – Il video

13 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 "Serve una riedizione di un sistema Transizione 5.0, con risorse nazionale rendendolo meno burocratico e dunque più accessibile per le nostre imprese, con credito d'imposta. E questo migliorerà in termini di digitalizzazione, produttività e anche in vista dei dazi. Poi c'è il tema dell'energia. In Italia paghiamo più di Francia, Germania e Spagna. Questo gap va colmato.Serve poi un patto strategico relativo al tema dei neolaureati che vanno all'estero" così Cristian Camisa, presidente di Confapi dopo l'incontro con il Governo sulla manovra a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

2.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

3.

Piantedosi azzarda Meloni al Colle: «Sarebbe bellissimo». Renzi rilancia citando Berlusconi: «La sua fu sfiga»

4.

Segre al vetriolo contro le parole di Roccella su Auschwitz: «La memoria fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio»

5.

Roccella contro università e “gite” ad Auschwitz: «A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo». Poi l’attacco agli atenei: «Luoghi di non-riflessione»