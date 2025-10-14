Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
L'Arma dei Carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell'esplosione nel Veronese – Il video

14 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Marco, Valerio, Davide: tre vite spezzate nell’adempimento del dovere. In questo momento di profondo dolore, la famiglia dell’Arma si stringe attorno ai loro cari, così come a tutti i feriti, ai quali va l’augurio di una pronta guarigione", il messaggio sui social dell'Arma dei Carabinieri per i tre morti nel Veronese a causa di un'esplosione provocata da tre occupanti abusivi di una cascina. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

