«Sei raccomandata», la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata. La risposta della modella agli haters

Matilde Lucidi non ha trattenuto la rabbia, dopo i tanti commenti alle immagini della sua sfilata. Le insinuazioni e le accuse «di chi non sa di cosa parla»

Lo scorso 1° ottobre, la settimana della moda di Parigi ha visto il debutto in passerella di Matilde Lucidi, la figlia maggiore di Bianca Balti. La ragazza, che ha compiuto 18 anni lo scorso giugno, non ci ha pensato due volte e appena ha raggiunto la maggiore età si è data allo mestiere della mamma. Avendo un genitore così famoso nel settore, però, alla giovane modella sono toccate anche le critiche di chi la vede come una raccomandata. La ragazza non ha lasciato correre e sui social si è espressa immediatamente a riguardo.

La risposta di Matilde Lucidi alle accuse di essere raccomandata

Senza troppi giri di parole, la neo-modella ha affidato a una storia di Instagram tutta la sua frustrazione nei confronti di chi l’ha accusata di essere raccomandata. In risposta ai commenti negativi, Matilde ha spiegato di aver fatto delle selezioni come tutte le ragazze che si affacciano al mondo della moda. «Sì, sono andata ai ca**o di casting. Voi siete scemi», ha scritto. «Smettetela di dire ca**ate su cose di cui non sapete niente».

Chi è Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti

Matilde Lucidi è nata nel 2007 dall’amore tra la modella Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi. Il matrimonio tra i due termina nel 2010 e dopo un periodo vissuto a Parigi con il padre, Matilde è tornata a vivere a Los Angeles con la Balti, che nel 2015 le ha dato una sorella, Mia, avuta dal secondo matrimonio. Negli anni il rapporto tra madre e figlia si è molto rafforzato e di recente Bianca Balti ha incoraggiato più volte Matilde e la sua carriera nella moda. La ragazza, come detto, ha esordito in passerella a Parigi il 1° ottobre 2025, sfilando per la collezione Primavera/Estate 2026 di Dior.