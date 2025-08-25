Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOBianca BaltiModaTumoriVideo

Bianca Balti, come sta a un anno dalla scoperta del tumore: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni, ecco cosa non farò mai» – Il video

25 Agosto 2025 - 20:15 Giulia Norvegno
embed
La top model rivendica il suo approccio al mondo all'insegna dell'autenticità. Un cambiamento che ha voluto imporsi dopo la diagnosi di tumore alle ovaie. Perché ha scelto di non rimuoverle. E come ha deciso di comportarsi ogni giorno

A distanza di un anno dalla diagnosi che le ha cambiato la vita, Bianca Balti torna a parlare apertamente del tumore alle ovaie scoperto dopo una corsa al pronto soccorso per dolori lancinanti. La top model definisce questo periodo come l’anno più duro ma paradossalmente anche il «più bello» della sua esistenza. «Perché è il momento in cui sono stata così vicina alla morte che mi sono sentita così legata alla vita, quindi è come un dolceamaro: almeno ora conosco il valore di tutto, ma ho anche molta paura del futuro», racconta Balti. La malattia, spiega nell’intervista sull’account di Camilla and Marc, l’ha avvicinata all’amore per la famiglia e la vita stesa. La preoccupazione per le figlie è stata costante: «Sono sempre stata la principale fonte di sostentamento per le mie figlie, quindi era una grande preoccupazione: “Oh mio Dio, cosa lascerò loro?”».

Il cambiamento dopo la diagnosi

L’esperienza del cancro ha trasformato il rapporto di Bianca con se stessa e con gli altri. «Non ti fai più mettere i piedi in testa. Diciamo che apprezzi molto ciò che è veramente importante quando sei così vicina alla morte», spiega, citando quello che altre donne sopravvissute al cancro le hanno confidato. «È un mix di essere me stessa, spogliata del mio aspetto esteriore, ma anche la sensazione di “questo è dove sono. Non ho bisogno di piacere a nessuno, potrebbero essere i miei ultimi giorni, quindi non li sprecherò cercando di piacere a tutti o fingendo di essere chi non sono”».

Il nuovo ruolo di testimonial per la ricerca

Balti è diventata volto di “Ovaries. Talk about them”, un movimento globale che punta a sviluppare il primo test di rilevazione precoce del cancro alle ovaie basato sul DNA. «In realtà ho scoperto che la gente mi apprezza di più in questo modo», confida riferendosi al suo nuovo modo di porsi agli altri e alla vita. «Sono ancora qui, vivendo la vita in modo più profondo e significativo di quanto abbia mai fatto, assaporando ogni giorno in modo diverso», racconta la modella. La sua speranza è riposta nella ricerca: «Ciò che mi dà speranza è la ricerca scientifica e il fatto che, grazie a questa campagna, ci stiamo avvicinando a un test in grado di rilevare precocemente questo tumore, e questo cambierebbe tutto: da un assassino silenzioso a qualcosa che puoi scoprire presto e curare, continuando a vivere la tua vita. Sarebbe piuttosto rivoluzionario».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

2.

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

3.

Quanto vale l’eredità di Pippo Baudo, gli eredi e il testamento: dalle case ai terreni, la società edile e la pensione

4.

Adriano Pappalardo insulta Meloni dal palco, partono i fischi dal pubblico e lui si pente. La frase-trappola prima di esibirsi – Il video

5.

Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

leggi anche
Bianca balti a Belve
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Balti, il ritorno a Belve senza freni: «Scriverò un libro dal titolo “Come il pene mi ha guarita dal cancro”» – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi
Bianca Balti, la denuncia contro le case farmaceutiche
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Balti furiosa con i big della sanità Usa, la denuncia sui farmaci in ritardo: «Mi salvano la vita: senza pillole non lavoro»

Di Giammarco Pio Isoldi
bianca-balti-nuova-terapia-tumore
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Balti e la nuova cura contro il tumore: «I capelli stanno ricrescendo, ora inizio una nuova terapia»

Di Alba Romano
festival sanremo 2025 seconda serata riassunto
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2025, l’energia di Balti, il ritorno di Damiano e l’altra standing ovation per Cristicchi: cos’è successo nella seconda serata

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2025, Bianca Balti bacchetta Conti: «Esempio per le donne? Lo siamo spesso per gli uomini» – Il video

Di Alba Romano
Sanremo 2025 Carlo Conti Musk Lucio Dalla Damiano Maneskin Seconda Serata
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2025, Carlo Conti: «Musk sul palco? No, non ha niente da dire». Damiano canterà un brano di Dalla

Di Ugo Milano
Bianca Balti
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Balti sul mondo della moda dopo la scoperta del tumore: «Certi brand hanno smesso di chiamare»

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

La lotta di Bianca Balti nella giornata mondiale contro il cancro: «Sembrava una condanna a morte, ma oggi mi sento più viva che mai»

Di Ugo Milano
cristiano malgioglio
CULTURA & SPETTACOLO

L’urlo di Malgioglio terrorizza il Festival: «A Sanremo lasciatemi libero. Io primadonna come Bianca Balti»

Di Alba Romano
bianca balti sanremo 2025 conduttrice monologo malattia
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Balti co-conduttrice a Sanremo 2025, la malattia e il monologo: di cosa parlerà la modella

Di Massimo Ferraro