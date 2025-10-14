Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

La Russa chiede minuto di silenzio in Aula per i tre Carabinieri vittime di esplosione nel Veronese – Il video

14 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Un minuto di silenzio è stato osservato in Senato in onore dei tre carabinieri morti nella deflagrazione del casolare. Il presidente Ignazio La Russa ha ricordato i principali elementi dell'accaduto, sottolineando che nella deflagrazione sono morti 3 carabinieri – di cui ha detto i nomi – e 16 tra forze di polizia e pompieri. “La nostra vicinanza – ha aggiunto La Russa – va a tutti i familiari dei carabinieri morti e dei feriti; la nostra solidarietà al generale Luongo è comune e forte. Rimane una ferita grave per noi” ha detto ancora il Presidente di Palazzo Madama, che ha annunciato come le bandiere del Senato saranno a mezz'asta in segno di lutto; infine ha invitato i senatori a osservare “qualche attimo di commosso silenzio”. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

2.

Regionali Toscana, Giani trionfa su Tomasi, bene Bundu. Schlein: «I conti si fanno alla fine». L’affluenza tocca minimi storici: 47,7%

3.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

4.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato