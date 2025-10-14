Manovra, Bonetti: Buona notizia su Industria 4.0, frutto del dialogo di Azione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Finalmente dal Consiglio dei ministri “una buona notizia, di buon senso: riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita”. Lo scrive sui social la presidente di Azione, Elena Bonetti. “Carlo Calenda ha lavorato nel dialogo con il governo con tenacia e insistenza, e oggi questo risultato è il frutto di una politica, quella di Azione, che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", aggiunge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev