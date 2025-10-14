Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Bonetti: Buona notizia su Industria 4.0, frutto del dialogo di Azione – Il video

14 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Finalmente dal Consiglio dei ministri “una buona notizia, di buon senso: riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita”. Lo scrive sui social la presidente di Azione, Elena Bonetti. “Carlo Calenda ha lavorato nel dialogo con il governo con tenacia e insistenza, e oggi questo risultato è il frutto di una politica, quella di Azione, che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", aggiunge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

2.

Regionali Toscana, Giani trionfa su Tomasi, bene Bundu. Schlein: «I conti si fanno alla fine». L’affluenza tocca minimi storici: 47,7%

3.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

4.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato