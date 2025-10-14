Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Papa Leone: Gratitudine per l'assistenza che questo Paese offre ai migranti – Il video

14 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Esprimo gratitudine per l’assistenza che questo Paese offre con grande generosità ai migranti, che sempre più bussano alle sue porte, come pure il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri umani. Si tratta di sfide complesse dei nostri tempi, di fronte alle quali l’Italia non si è mai tirata indietro. Incoraggio a mantenere sempre vivo l’atteggiamento di apertura e solidarietà. Al tempo stesso vorrei richiamare l’importanza di una costruttiva integrazione di chi arriva nei valori e nelle tradizioni della società italiana, perché il dono reciproco che si realizza in questo incontro di popoli sia veramente per l’arricchimento e il bene di tutti. In proposito, sottolineo quanto sia prezioso, per ciascuno, amare e comunicare la propria storia e cultura, con i suoi segni e le sue espressioni: più si riconosce e si ama serenamente ciò che si è, più è facile incontrare e integrare l’altro senza paura e a cuore aperto", così Papa Leone al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

2.

Regionali Toscana, Giani trionfa su Tomasi, bene Bundu. Schlein: «I conti si fanno alla fine». L’affluenza tocca minimi storici: 47,7%

3.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

4.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato