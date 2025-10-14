Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Papa Leone al Quirinale con Mattarella stringe la mano a Meloni e Ministri – Il video

14 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente Mattarella nel Cortile d’Onore con gli Onori militari. Dopo aver effettuato una sosta alla Cappella dell’Annunziata, il Presidente e il Papa hanno raggiunto la Sala degli Specchi dove hanno incontrato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, con i rispettivi Segretari Generali. Successivamente hanno raggiunto il Salone delle Feste dove il Presidente Mattarella e il Santo Padre hanno pronunciato il loro intervento. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

