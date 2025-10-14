Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: C'è una coppia di leader che non mi piace, ma non vi dirò mai chi sono. O forse sì – Il video

14 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Egitto, 14 ottobre 2025 "Lo sprint finale per questo accordo è iniziato meno di tre settimane fa a margine delle Nazioni Unite a New York. Ho incontrato molte persone in quella stanza e tutto ha iniziato a prendere forma. Conosco tanti di voi da così tanto tempo. Siete miei amici. Siete persone fantastiche. Ne ho un paio che non mi piacciono particolarmente, ma non vi dirò chi sono. In realtà ne ho alcuni che non mi piacciono affatto, ma non scoprirete mai chi sono. O Forse sì… Ma la maggior parte di voi mi piace molto e vi stimo molto. La cosa più importante è che abbiamo parlato e ci siamo scambiati idee e siamo andati avanti, perchè i primi passi verso la pace sono sempre i più difficili". Così Donald Trump in Egitto. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Toscana 2025, dalla passione per la storia dell’arte, al tuffo “social” nel fiume Arno: chi è Eugenio Giani, il presidente uscente confermato per un mandato bis

2.

Regionali Toscana, Giani trionfa su Tomasi, bene Bundu. Schlein: «I conti si fanno alla fine». L’affluenza tocca minimi storici: 47,7%

3.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

4.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato