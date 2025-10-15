Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Accordo pace Gaza, Tajani: Riconoscimento dello Stato della Palestina è ora più vicino – Il video

15 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Il riconoscimento dello Stato della Palestina quando ci saranno le condizioni che sono state poste anche dal Parlamento è ora più vicino. Oggi ci sono le condizioni per una Gaza liberata dall’incubo di Hamas e affidata provvisoriamente ad un controllo internazionale con l’attiva partecipazione dei Paesi islamici. Tutto questo nella prospettiva di giungere ad uno Stato palestinese vero, democratico, pacifico, non confessionale, affidato ad un’Autorità nazionale palestinese (Anp) profondamente rinnovata negli uomini e nei metodi. Uno Stato pacifico, riconosciuto da Israele e che riconosce Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso alla Camera dei Deputati nel corso dell'informativa urgente del governo sul "Piano di pace per la Striscia di Gaza. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

