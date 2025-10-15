Calderone: "Un lavoro dignitoso per tutti è l'obbiettivo a cui dobbiamo tendere" – Il video

Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
15 Ottobre 2025
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Prima di tutto, dobbiamo garantire un lavoro soddisfacente a tutti. Questo credo che sia l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. In questo momento è estremamente importante. Il mio obbiettivo è di continuare a occuparmi di quello di cui mi sono occupata sempre, ovvero il lavoro" così la ministra Calderone, interfenendo alla presentazione dell'evento "GenerAzione Talento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

