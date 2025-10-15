Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀCannabisDecreti sicurezzaGoverno MeloniLavoro e impresaM5SPiemonteVideo

La consigliera regionale si gira una canna in aula: la protesta per solidarietà con le aziende della canapa – Il video

15 Ottobre 2025 - 18:09 Ugo Milano
embed
sarah disabato piemonte cannabis canapa
sarah disabato piemonte cannabis canapa
Sarah Disabato ha chiesto che la Regione Piemonte tuteli gli imprenditori del settore

Sebbene l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte abbia verificato – non è chiaro in che modo – che non si trattava di una vera canna, la protesta di Sarah Disabato non è di certo passata inosservata. Mentre il presidente di turno, il leghista Fabio Carossi, la richiamava alla buona educazione, la consigliera, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha preso una cartina lunga, l’ha riempita di cannabis light e l’ha arrotolata (in gergo si dice “rollata“) sui banchi dell’aula.

La protesta di Disabato in aula

«Io oggi mi posso autodenunciare», comincia Sarah Disabato in aula. «Oggi sono provvista della famosa infiorescenza a base di Cbd e siccome sono certa di non drogarmi in questo momento io decido di procedere tranquillamente». A queste parole la donna comincia a riempire lo spinello, mentre il presidente dell’aula le chiede di fermarsi. Dopo qualche secondo di provocazione, la consigliera ammette il vero motivo del suo gesto: «Facciamo perdere ancora un po’ di tempo alle forze dell’ordine che anzichè occuparsi della sicurezza del territorio vanno dalle aziende, dalle imprese e dagli imprenditori». Poi l’appello: «La Regione Piemonte dovrebbe agire per tutelare degli imprenditori che oggi si trovano in forte difficoltà».

Le difficoltà del settore della canapa in Piemonte

Con la sua “azione dimostrativa”, la pentastellata ha cercato di portare l’attenzione dei colleghi sulle «vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa» a causa del Decreto sicurezza diventato legge lo scorso giugno. Il riferimento è all’articolo 18 della norma, che ha introdotto il divieto di tutte le attività legate ai fiori di canapa, senza distinguere tra usi leciti e illeciti. Prima del provvedimento, il settore in Piemonte stava crescendo ed era arrivato a contare poco meno di un migliaio di posti di lavoro. La criminalizzazione in materia di cannabis, peraltro, è ancora argomento di discussione. Come ha ricordato Disabato: «La Procura della Repubblica ogni volta archivia questi reati perché non sussistono, la legge ha incentivato l’imprenditoria in questo settore».

Il giudizio del presidente del Consiglio regionale

Davide Nicco, il presidente del Consiglio regionale, ha bocciato l’iniziativa bollandola come «inopportuna e riprovevole in una sede istituzionale, per il messaggio ambiguo che idealmente trasmette soprattutto ai più giovani». Nicco ha anche aggiunto che «le istituzioni devono essere luoghi di responsabilità, non di spettacolo». Forse per rassicurare tutti sull’accaduto, l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha poi fatto sapere che la sostanza portata in aula non era di tipo stupefacente, anche se non è chiaro come sia avvenuto l’accertamento.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, l’avvocato Lovati e la mossa da testimonial di una clinica dentistica in Albania: «Dopodomani torno lì così mi mettono i denti»

2.

Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede

3.

Castel d’Azzano, tre fratelli fanno saltare in aria il casolare durante lo sgombero: morti tre carabinieri, oltre dieci feriti

4.

Chi finanzia Casapound? Avvocati, imprenditori, giornalisti: in un libro di Berizzi l’elenco segreto

5.

Castel d’Azzano, le parole di Maria Luisa Ramponi un anno prima dell’esplosione: «Abbiamo riempito la casa di gas» – Il video

leggi anche
POLITICA

Dl Sicurezza, Mantovano: Polemiche su cannabis light? "E' una droga e dà dipendenza" – Il video

Di Redazione
canapa-ue
ECONOMIA & LAVORO

L’Ue chiede regole comuni sulla canapa: così la stretta del governo Meloni sulla cannabis light rischia di saltare

Di Gianluca Brambilla
POLITICA

Magi a Lollobrigida con fiore marijuana occhiello in Aula: Con Dl Sicurezza distrutto canapa legale – Il video

Di Redazione
POLITICA

Decreto Sicurezza, la stretta sulla cannabis light mette in ginocchio il settore: «Chiusi da aprile per paura»

Di Cecilia Dardana