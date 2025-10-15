Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀErgastoloFemminicidiFilippo TurettaGino CecchettinGiovaniGiulia CecchettinInchiesteOmicidiVenetoVenezia

Gino Cecchettin e la rinuncia all’Appello di Turetta: «Forse così vuole trovare pace»

15 Ottobre 2025 - 08:47 Alba Romano
embed
gino cecchettin filippo turetta giustizia riparativa
gino cecchettin filippo turetta giustizia riparativa
Il padre di Giulia: gli serve qualcuno che lo accompagni in un percorso dentro se stesso

«Non me l’aspettavo. È una scelta che mi lascia proprio spiazzato. Non so cosa ci sia dietro, ma immagino che voglia trovare una forma di pace». Gino Cecchettin, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così la scelta di Filippo Turetta di rinunciare al processo d’appello per l’omicidio della fidanzata Giulia. «Dal mio punto di vista cambia ben poco. Non c’è nulla al mondo che possa farmi stare meglio», afferma. «Io non potrò mai gioire di nulla, perché dietro c’è una tragedia troppo grande. Qualsiasi cosa succeda, io sono condannato a non rivedere Giulia».

Un percorso dentro se stesso

A Turetta «serve qualcuno che lo accompagni in un percorso vero, dentro se stesso. Penso che vada seguito, che sia necessario stargli vicino». Per la famiglia «non è il momento» di intraprendere un percorso di giustizia riparativa perché «non ci sono state scuse, né una richiesta di perdono. In queste condizioni mi sembrava strumentale», conclude.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, l’avvocato Lovati e la mossa da testimonial di una clinica dentistica in Albania: «Dopodomani torno lì così mi mettono i denti»

2.

Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede

3.

Castel d’Azzano, tre fratelli fanno saltare in aria il casolare durante lo sgombero: morti tre carabinieri, oltre dieci feriti

4.

Chi finanzia Casapound? Avvocati, imprenditori, giornalisti: in un libro di Berizzi l’elenco segreto

5.

Castel d’Azzano, le parole di Maria Luisa Ramponi un anno prima dell’esplosione: «Abbiamo riempito la casa di gas» – Il video

leggi anche
gino cecchettin filippo turetta giustizia riparativa
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin e la giustizia riparativa per Filippo Turetta: «Non la escludo assolutamente»

Di Alba Romano
filippo turetta
ATTUALITÀ

Trasferito il detenuto che aggredì in carcere FIlippo Turetta: durante l’isolamento aveva smesso di mangiare e di bere

Di Ugo Milano
gino cecchettin festival di open parma
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin al Festival di Open: «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» – Il video

Di Alba Romano