La mossa di Zaia: «Mi candido capolista in Veneto, in tutte le province» – Il video

15 Ottobre 2025 - 22:30 Stefania Carboni
L'annuncio del governatore veneto aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani, candidato alla presidenza per le prossime elezioni regionali

«Con questa mia plurima candidatura mando questo messaggio a tutti coloro, e ora parlo seriamente, che ci hanno sostenuto, a quelli del nostro partito e lo mando anche a tutti coloro che non la pensano come noi ma che ci hanno sempre votato, e che ringrazio: io penso che ho sempre cercato di impegnarmi a rappresentare chi non mi ha votato. Allora a chi ha avuto simpatia per me e per l’amministrazione e quindi a chi mi ha messo i veti dico: ‘Se prima si diceva ‘Dopo Zaia, solo Zaia’, adesso si dirà: ‘Dopo Zaia, scrivi Zaia’. Auguri!». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la sua candidatura come capolista in Veneto per la Lega. Zaia l’ha detto aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, a Padova. «Mi candido capolista in tutte le province».

«Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì…», ha poi dichiarato Zaia, tra gli applausi. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha messo il cappello sulla candidatura di Alberto Stefani ma la presenza di Zaia capolista attira molte più attenzioni. Al PalaGeox a Padova è pienone, perché il partito vuole fare pesare la sua presenza sul territorio. Assenti gli alleati – a parte il segretario Udc, veneto, Antonio De Poli – a cui non sarebbe piaciuta la data imposta e non concordata. «E’ stata una bella avventura, so che lascio in buone mani l’amministrazione. Ma i protagonisti non sono politici e amministratori ma sono i cittadini, questo bisogna sempre ricordarselo. Io ho sempre messo al centro dell’attenzione il cittadino perché è il cittadino e deve essere l’attore protagonista», ha dichiarato Zaia.

«Avevo parlato con Salvini»

Della candidatura alle regionali «con Matteo Salvini ne abbiamo parlato però io dovevo decidere, e penso che il momento migliore fosse questo, e questo dà anche la spiegazione a quello che vi ho sempre detto in questi giorni». «Dopodiché – ha aggiunto – cercheremo di fare una bella campagna col marchio di fabbrica che abbiamo sempre avuto nelle ultime mie tre campagne», ha concluso.

