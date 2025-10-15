Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Bonetti: Finalmente riparte Industria 4.0, frutto del contributo di Azione – Il video

15 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Finalmente dal Consiglio dei Ministri una buona notizia, nella Legge di Bilancio infatti riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita. Azione ha lavorato nel dialogo con il Governo con tenacia e insistenza e questo risultato è il frutto di una politica che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", così Elena Bonetti di azione ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio

2.

«Devi stare zitto!», «Vai a lavorare, lazzarone!». Volano stracci tra l’ad di Enel e Calenda. Soldi e bollette: che cosa gli ha rinfacciato il leader di Azione

3.

Così il ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato alla commissione antidoping

4.

La telefonata della ministra Roccella alla senatrice Segre dopo la frase sulle «gite» ad Auschwitz

5.

Regionali Toscana, la Lega mai così in basso: non arriva al 5%, dietro Forza Italia. Segno che la campagna aggressiva di Vannacci non ha pagato