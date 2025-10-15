Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Meloni riceve i leader stranieri al vertice del Processo di Aqaba a Roma – Il video

15 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Si svolge a Roma il vertice del Processo di Aqaba, un forum di confronto istituito nel 2015 da Re Abdullah II di Giordania con l’obiettivo di migliorare gli sforzi e scambiare le migliori pratiche nella lotta al terrorismo e all’estremismo, basandosi su tre direttrici di azione: prevenzione, coordinamento e individuazione e superamento delle lacune esistenti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto la proposta del Re di Giordania e la riunione di Roma, che coincide con il decennale del Processo di Aqaba, si concentrerà sull’Africa Occidentale. Al vertice partecipano, oltre a Meloni e a Re Abdullah II di Giordania, cinque capi di Stato e di governo: il presidente del Ciad, Mahamat Idriss Deby; il presidente della repubblica federale di Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, il presidente del Paraguay, Santiago Pena; il presidente della Repubblica di Sierra Leone, Julius Maada Bio; il presidente del Consiglio del Togo, Faure Gnassingbé; il Presidente della Camera alta e seconda carica dello Stato dell’Algeria, Azouz Nasri; i rappresentanti dei governi di Costa d’Avorio, Kazakhstan, Mauritania, Senegal e Uzbekistan. Presenti, inoltre, inviati speciali ed esperti di settore. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

