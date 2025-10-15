Rovere (Poste Italiane): "Fondamentale trasmettere senso della missione nelle aziende" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Credo che sia fondamentale per aziende che hanno una storia, come Poste Italiane, riuscire a trasmettere il senso della missione di lungo periodo, che si affianca naturalmente a degli obiettivi più di breve. Un senso della missione che dev'essere condiviso da tutte le generazioni presenti in azienda, a margine dell'iniziativa "GenerAzione Talento", tenutosi presso il campus Elis a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev