Tajani: Fermare antisemintismo impegno solenne che il Governo assume in quest'Aula – Il video

15 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "L'antisemitismo si è riaffacciato, dimostrando che la memoria delle tragedie di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l'eco del più odioso dei pregiudizi razziali. È un pregiudizio mostruoso che va combattuto ovunque e in ogni modo, con tutta la forza di cui i sistemi democratici dispongono. Fermarne la diffusione è un impegno solenne che il governo assume in quest'Aula. Purtroppo anche martedì sera a Udine i violenti estremisti pro-Pal hanno aggredito le forze dell'ordine perché volevano impedire lo svolgimento della partita di calcio Italia-Israele". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua informativa alla Camera su Gaza. " Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

