Bianca Balti esclusa da Victoria’s Secret, il no alla sfilata-evento a un anno dalla chemio. La reazione della modella: «Una diagnosi non è la fine della bellezza»

La top model italiana, sopravvissuta al cancro, aveva chiesto di sfilare per celebrare un anno dall’inizio della chemioterapia e vent’anni dal suo debutto sulla passerella del celebre brand. Ma il casting era già chiuso

Bianca Balti non è potuta tornare sulla passerella di Victoria’s Secret. Vent’anni dopo il suo debutto nel 2005 accanto a Gisele Bündchen e Adriana Lima, la top model italiana aveva espresso il desiderio di partecipare al grande ritorno dello show del marchio americano, tenutosi mercoledì la sera di 14 ottobre a New York. Un gesto simbolico, per festeggiare un anno dall’inizio della chemioterapia e ricordare il proprio percorso di rinascita dopo la diagnosi di cancro. La risposta, però, non è stata quella sperata. Il cast era già completo. Una brutta notizia che, tra l’altro, arriva a pochi giorni di distanza dalla pioggia di critiche mosse alla figlia, Matilde Lucidi, che è stata accusata di essere raccomandata dopo aver debuttato sulla passerella di Dior a Parigi, per la collezione Primavera/Estate 2026.

La delusione di Bianca Balti

Nessun dramma, solo la delusione composta di chi ci aveva creduto fino in fondo. «Ci ho provato e non ho rimpianti. Volevo dimostrare che una diagnosi non è la fine della bellezza, della sicurezza o della sensualità», ha scritto Balti nella sua newsletter su Substack, dove condivide da mesi riflessioni sul proprio percorso di malattia e guarigione. La modella, 40 anni compiuti da poco, ha spiegato di aver sentito il bisogno di tornare su quella passerella che, vent’anni prima, l’aveva consacrata al mondo della moda. «Da quando mi sono ammalata sento la responsabilità di dare speranza, non solo alle donne con il cancro ma a chiunque stia cercando di tornare a vivere dopo un periodo difficile. Il cancro mi ha insegnato che la vita è troppo breve per non provarci», ha aggiunto.

Il percorso di rinnovamento di Victoria’s Secret

Balti aveva deciso di scrivere direttamente al brand, colpita dal percorso di rinnovamento intrapreso da Victoria’s Secret negli ultimi anni. Un tempo simbolo di una bellezza irraggiungibile – «molto bianca, molto magra e molto giovane», come lei stessa ha ricordato – oggi il marchio ha ampliato i propri orizzonti, accogliendo modelle di etnie, taglie ed età diverse. Nell’edizione di quest’anno hanno sfilato, tra le altre, Gigi e Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk e la modella afroamericana plus size Precious Lee, al suo debutto con il brand. Persino Jasmine Tookes ha calcato la passerella incinta di nove mesi. Ma per Bianca Balti non c’è stato spazio. «Nei miei 21 anni di carriera sono stata una musa di una bellezza restrittiva. Non ho compreso il valore della rappresentazione finché non mi sono ammalata. Quando ho perso i capelli e ho visto le cicatrici, mi sono rifiutata di essere messa da parte. Ero ancora Bianca. Ero ancora degna di essere vista». Nonostante la delusione, Balti guarda avanti: «La vita è troppo breve per non provarci. Provare non ti uccide mai», conclude.