Manovra, Calderone: "Una legge di bilancio coraggiosa, con 2 miliardi per il lavoro" – Il video

16 Ottobre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Il Governo è impegnato nel sostenere il lavoro, con una finanziaria coraggiosa, con 2 miliardi a favore del lavoro, della produttività e del rinnovo dei contratti. Questo è il frutto di una gestione oculata dei conti pubblici. Dalla stabilità dei conti nasce la credibilità dei conti del nostro Paese" così la Ministra Calderone, intervenendo all'assemblea di Adepp a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

