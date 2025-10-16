Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Calenda: "Se non metti a posto sanità, sicurezza, crescita il taglio delle tasse è inutile" – Il video

16 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Abbiamo chiesto due cose e una delle due credo l'abbiano accettata. Rimettere Industria 4.0 e ridurre i costi dell'energia, visto che è l'85% superiore a quello europeo. Insieme ovviamente alla questione dei medici, infermieri e del pronto soccorso. Su Industria 4.0 pare che abbiano ascoltato. Mi pare che intanto bisogna capure qual è la strada. Se non metti a posto i servizi fondamentali dello Stato, cioè sanità, sicurezza e se non pensi alla crescita, il taglio delle tasse è inutile" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

2.

Doping, il caso Parisi dopo la rinuncia del Nobel, l’ironia del ministero: «Nominiamo Heather»

3.

«Devi stare zitto!», «Vai a lavorare, lazzarone!». Volano stracci tra l’ad di Enel e Calenda. Soldi e bollette: che cosa gli ha rinfacciato il leader di Azione

4.

La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio

5.

Sardegna, caso Todde: la Corte costituzionale annulla la dichiarazione di decadenza