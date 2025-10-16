Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
Mattarella alla Fao: "L'obiettivo di un mondo senza fame è ancora da attuare" – Il video

16 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile. Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all'insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani", lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Fao. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

