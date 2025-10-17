Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Alba capitale dell'arte contemporanea 2027, l'annuncio di Giuli – Il video

17 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Alba sarà la Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, promossa dal ministero della Cultura. L’annuncio è stato dato a Roma, nella sala Spadolini del ministero, dov’era presente una delegazione albese composta da trenta rappresentanti: il sindaco Alberto Gatto, l’assessora alla Cultura Caterina Pasini e la presidente del Comitato, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, insieme a rappresentanti istituzionali, economici e culturali del territorio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, esponenti del mondo dell’arte contemporanea, enti, fondazioni e amministrazioni locali. Ecco l'annuncio del Ministro della cultura Giuli. Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

2.

Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista

3.

La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

4.

Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

5.

La mossa di Zaia: «Mi candido capolista in Veneto, in tutte le province» – Il video