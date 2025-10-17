Meloni: Sappiamo che c'è problema dei salari da tempo, nostra strategia sta dando frutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Sappiamo che in Italia c’è un problema legato ai salari, ma non si risolve da un giorno all’altro. Nei 10 anni precedenti al nostro Governo, il potere d’acquisto dei salari italiani diminuiva di oltre il 2% mentre il resto d’Europa cresceva del 2,5%. La buona notizia è che adesso questa tendenza si è invertita. I salari hanno ripreso a crescere più dell’inflazione e quindi la strategia che il Governo ha messo in campo sta dando dei frutti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di Bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev