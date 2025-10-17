Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Con Putin incontro a Budapest perché mi piace Orban – Il video

17 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Perché è un leader che ci piace. Ci piace Viktor Orban. Gli piace. Mi piace. L'Ungheria è un Paese sicuro. Orban è un ottimo leader per come ha guidato il suo Paese. Non ha molti dei problemi che hanno gli altri Paesi. E così abbiamo deciso che saremo con Viktor Orban e penso che l'Ungheria sarà un ottimo ospite". Lo ha detto Trump alla casa Bianca ricevendo Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

2.

Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista

3.

La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

4.

Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

5.

La mossa di Zaia: «Mi candido capolista in Veneto, in tutte le province» – Il video