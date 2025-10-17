Trump: Con Putin incontro a Budapest perché mi piace Orban – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Perché è un leader che ci piace. Ci piace Viktor Orban. Gli piace. Mi piace. L'Ungheria è un Paese sicuro. Orban è un ottimo leader per come ha guidato il suo Paese. Non ha molti dei problemi che hanno gli altri Paesi. E così abbiamo deciso che saremo con Viktor Orban e penso che l'Ungheria sarà un ottimo ospite". Lo ha detto Trump alla casa Bianca ricevendo Zelensky. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev