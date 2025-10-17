Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky alla Casa Bianca: Servono forti garanzie di sicurezza per l'Ucraina – Il video

17 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Prima di tutto, penso che dobbiamo sederci e parlare. Il secondo punto: abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Anche adesso in Medio Oriente è molto difficile mantenere il cessate il fuoco. Ovunque, in ogni guerra, è molto difficile. Vogliamo la pace. Putin non vuole. Ecco perché abbiamo bisogno di fare pressione su Putin. Parleremo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo delle trattative, sia bilaterale, trilaterale, non importa, conta solo la pace. Non parliamo di Nato. Ma la cosa più importante per il popolo ucraino che ogni giorno è sotto attacco è la sicurezza. Prima di tutto, abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per il suo popolo", così Zelensky alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

2.

Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista

3.

La moglie dell’ex assessore regionale ha lavorato con laurea falsa, Carmela Fiorella deve ridare 35mila euro ad Aeroporti di Puglia e fare volontariato

4.

Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

5.

La mossa di Zaia: «Mi candido capolista in Veneto, in tutte le province» – Il video