Zelensky alla Casa Bianca: Servono forti garanzie di sicurezza per l'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 17 ottobre 2025 "Prima di tutto, penso che dobbiamo sederci e parlare. Il secondo punto: abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Anche adesso in Medio Oriente è molto difficile mantenere il cessate il fuoco. Ovunque, in ogni guerra, è molto difficile. Vogliamo la pace. Putin non vuole. Ecco perché abbiamo bisogno di fare pressione su Putin. Parleremo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo delle trattative, sia bilaterale, trilaterale, non importa, conta solo la pace. Non parliamo di Nato. Ma la cosa più importante per il popolo ucraino che ogni giorno è sotto attacco è la sicurezza. Prima di tutto, abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per il suo popolo", così Zelensky alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev