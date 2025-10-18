Dà fuoco alla casa dopo un litigio con la moglie: 37enne arrestato in flagranza nel Casertano

Negli ultimi tempi, l’uomo avrebbe manifestato atteggiamenti sempre più aggressivi e minacciosi, anche alla presenza dei figli minorenni della coppia

Momenti di paura a Carinola, in provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di incendio doloso, minaccia e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, dopo un litigio pesante con la moglie, nato per motivi futili, l’uomo avrebbe incendiato la casa. La chiamata di emergenza giunta alla centrale operativa ha subito allertato i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e gli agenti del commissariato di polizia di Sessa Aurunca, che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Le fiamme avevano già preso gran parte della casa, rendendo necessario un intervento immediato.

Le violenze frequenti in casa

Le indagini hanno fatto emergere un quadro familiare problematico e disfunzionale. La donna ha raccontato agli investigatori che il matrimonio con il marito era ormai deteriorato da circa sette anni, caratterizzato da tensioni e comportamenti violenti frequenti. Negli ultimi tempi, in particolare, l’uomo avrebbe manifestato atteggiamenti sempre più aggressivi e minacciosi, anche alla presenza dei figli minorenni della coppia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le dinamiche del caso e garantire la tutela della donna e dei figli, mentre l’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni causati dal rogo.