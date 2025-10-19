Iran, il matrimonio «spudorato» della figlia del consigliere di Khamenei: «Lei scollata e senza velo, le altre picchiate per un ciuffo» – Il video

Fanno discutere le immagini della sfilata di nozze della figlia di Ali Shamkhani (scampato ai raid di Israele). Ma c'è chi spiega che è tutto normale

Un video di un matrimonio «deluxe» della figlia di un alto dirigente dell’Iran sta facendo il giro dei social a Teheran, causando una levata di scudi contro il regime. Il filmato restituirebbe un «highlight» di un avvenimento risalente in realtà a 18 mesi fa, aprile 2024, come riporta Iran International, testata vicina alla dissidenza all’estero. Ma il senso della «sfida» agli iraniani ordinari resta, per molti, intatta. Vi si vede una ragazza procace sfilare emozionata sotto braccio al padre, sullo sfondo una suadente musica arabeggiante. Il suddetto padre è con ogni evidenza Ali Shamkhani, membro del Consiglio di sicurezza iraniani e tra i più stretti consiglierei dell’Ayatollah Ali Khamenei. Sopravvissuto peraltro miracolosamente a uno degli attacchi israeliani che nella guerra dello scorso giugno decapitò la dirigenza politica e militare del Paese. La ragazza sfila indossando uno splendido vestito bianco, con generosa scollatura. Sulla testa porta un leggero velo di pizzo, nessun hijab come prescriverebbe la rigidissima legge iraniana. Al collo quello che sembra un prezioso collier. Impuntatura «modernista» della giovane? Macché, quando la madre si unisce alla commovente passeggiata verso lo sposo appare evidente come lo stile liberal sia di casa: anche la signora indossa uno splendido abito blu aperto sul seno, nessun velo a celare l’acconciatura da festa, che lascia spazio pure a due preziosi orecchini.

Le accuse e la replica

Il matrimonio, a quanto pare, si era tenuto ad aprile 2024 all’Espinas Palace Hotel di Teheran: già allora se ne parlò in termini critici soprattutto per il costo (14 milioni di rial), ma non se n’erano mai viste immagini. E quelle circolate oggi hanno fatto infuriare molti iraniani, dentro o fuori dal Paese. «Mentre il regime iraniano annuncia il dispiegamento di altri 80mila poliziotti della moralità per dare la caccia, picchiare e perfino uccidere le donne per un singolo ciuffo di capelli, la figlia di Ali Shamkhani ha celebrato il suo matrimonio coi capelli scoperti, scollatura e braccia nude. Un simbolo della flagrante ipocrisia del regime e del suo disprezzo per il suo stesso popolo», scrive un’utente su X. Altri però rispondono facendo notare che quella che si vede nel video è la parte femminile del matrimonio, dove gli sposi – in questo caso coi genitori di lei – sfilano davanti a un pubblico di sole donne. Dunque non ci sarebbe nulla di male né di troppo strano nell’assenza di velo sul capo di sposa e madre. Né il matrimonio parrebbe particolarmente lussuoso rispetto a quanto è d’uso fare in Iran in occasioni simili.

While the Iranian regime yesterday announced that 80,000 morality police will be deployed to hunt, beat, and even kill women for showing a single strand of hair, the bride, the daughter of Ali Shamkhani, the head of Iran’s Supreme National Security Council, celebrated her wedding… pic.twitter.com/Ywtat71qQq — Jino Victoria Doabi ‏ژینۆ ویکتوریا دو‌آبی (@_jvd9) October 18, 2025