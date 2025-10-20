«Biglietto gratis del cinema se ti fai rasare i capelli a zero», l’idea di un cinema a Los Angeles per l’anteprima del film Bugonia. L’omaggio a Emma Stone

Chi è già senza capelli potrà entrare liberamente, mentre chi desidera un ingresso gratuito ma ha ancora la chioma dovrà sottoporsi al taglio live

A Los Angeles c’è un modo insolito per assistere gratuitamente all’anteprima di Bugonia, il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos: basta presentarsi al cinema calvi. Oppure accettare di farsi rasare a zero direttamente nell’atrio del teatro prima della proiezione. L’iniziativa è stata lanciata dal Culver Theater, come si legge in un loro post Instagram, che ospita l’anteprima speciale del film. Chi è già senza capelli potrà entrare liberamente, mentre chi desidera un biglietto gratuito ma ha ancora la chioma dovrà sottoporsi al taglio live a cura di un barbiere presente dalle 18 di oggi 20 ottobre. L’evento – specifica il cinema – sarà in parte anche ripreso: «È tutto vero. E sì, una parte sarà filmata», si legge nell’annuncio sui social.

L’omaggio alla trasformazione di Emma Stone nel film

La scelta del cinema è un chiaro richiamo al personaggio interpretato da Emma Stone, protagonista della pellicola. Nel film veste i panni di una potente dirigente farmaceutica che viene rapita da due complottisti (interpretati da Jesse Plemons e Aidan Delbís) convinti che sia un’aliena. Durante la prigionia, la donna viene rasata a zero: un’immagine centrale nella storia e diventata simbolo della promozione del film. Stone ha raccontato che per il ruolo ha scelto davvero di tagliarsi i capelli: «Non c’è sensazione migliore al mondo di una testa appena rasata», ha dichiarato a Vogue, aggiungendo con ironia: «La prima doccia dopo essersi rasati la testa? È incredibile». Ma ha anche differenziato la sua esperienza da quella di sua madre, che perse i capelli durante le cure contro un tumore nel 2008: «Lei ha fatto qualcosa di coraggioso. Io mi sto solo rasando la testa».