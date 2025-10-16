Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
Brigitte Bardot in ospedale da tre settimane, l’attrice operata per una grave malattia: «Condizioni preoccupanti». Come sta

16 Ottobre 2025 - 22:59 Ugo Milano
La leggenda del cinema francese, 91 anni, è stata ricoverata in una clinica privata di Tolone, dove avrebbe subito un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia

Brigitte Bardot sta affrontando un momento difficile. La leggenda del cinema francese, 91 anni, è stata ricoverata in una clinica privata di Tolone, dove avrebbe subito un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia. A riportarlo sono diversi media francesi, secondo i quali l’attrice si troverebbe da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean, dopo essere stata costretta a lasciare la sua storica residenza di La Madrague, a Saint-Tropez. Le sue condizioni di salute restano considerate preoccupanti, anche se – scrivono alcune testate – le dimissioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, se il decorso post-operatorio continuerà positivamente.

La carriera e le apparizioni pubbliche diradate

Simbolo assoluto del cinema europeo del dopoguerra, Bardot ha incarnato come nessun’altra l’immagine della libertà femminile e dell’eleganza ribelle. Con una carriera durata appena 21 anni, ha girato 45 film e inciso oltre 70 canzoni, prima di ritirarsi nel 1973 per dedicarsi interamente alla difesa degli animali attraverso la Fondation Brigitte Bardot, attiva ancora oggi in tutto il mondo. Negli ultimi anni, l’attrice aveva diradato le apparizioni pubbliche, preferendo la vita riservata nella sua villa di Saint-Tropez, circondata dai suoi animali. Solo poche settimane fa aveva pubblicato BBcédaire, un libro-diario scritto tra il 2020 e il 2025, nel quale ripercorreva pensieri, battaglie e memorie della sua lunga esistenza.

