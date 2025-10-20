Il falso video di Antonio Tajani che ammette di eseguire gli ordini dei figli di Berlusconi

L'autore è lo stesso dei deepfake su Giovanni Donzelli e Giorgia Meloni

Circola un video nel quale il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani avrebbe ammesso davanti alle telecamere di «servire solo i figli di Berlusconi», dichiarando di non eseguire gli ordini di Matteo Salvini né di Giorgia Meloni. Il filmato, diffuso su Facebook, è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale e pubblicato dallo stesso utente che aveva già diffuso i video fake su Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli.

Per chi ha fretta

Non esiste traccia di alcuna intervista in cui Antonio Tajani faccia tali dichiarazioni.

Il filmato è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale.

L’autore è lo stesso utente che aveva diffuso il video fake su Daniela Santanchè, Giovanni Donzelli e Giorgia Meloni.

Analisi

Ecco la trascrizione del video falso di Antonio Tajani:

Ma che cazzo ne capisco io di Tortilla, Flotilla, acque internazionali e cose varie. Io sono in questo governo per servire i figli di Berlusconi. Io non eseguo gli ordini di Salvini né tanto meno della Melonara, faccio solo ed esclusivamente gli interessi delle aziende dei figli di Berlusconi. Loro mi danno gli ordini e io eseguo.

Conclusioni

Il video che mostra Antonio Tajani mentre “confessa” di servire solo gli interessi dei figli di Silvio Berlusconi è un falso creato con l’Intelligenza Artificiale. Non esiste alcuna registrazione reale o intervista in cui il ministro pronunci tali parole.

